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В Кузбассе начали выплаты семьям погибших и пострадавших при ЧП в шахте

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Власти Кемеровской области начали выплаты семьям погибших и пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная». Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил журналистам губернатор региона Сергей Цивилев.

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«Со стороны правительства Кузбасса и муниципалитета выплаты уже идут», — сказал глава региона.

Цивилев 26 ноября рассказал, что родственники погибших получат по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Пострадавшим при аварии также окажут материальную помощь.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны сделать все необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших при ЧП.

Кроме того, холдинг «СДС», владелец шахты, выплатит семьям погибших по 1 млн рублей и обеспечит их квартирами. По 500 тыс. пообещали выплатить пострадавшим.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 58 человек госпитализированы. Также пострадали 15 горноспасателей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

27 ноября был арестованы на два месяца инспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров. Под арестом они пробудут два месяца — до 26 января 2022 года. Также был арестован директор шахты Сергей Махраков. В отношении еще двоих обвиняемых следствие намерено ходатайствовать об аресте.

27 ноября поисковые работы на шахте возобновили. Как уточнил врио главы МЧС Александр Чуприян, пожара в шахте в настоящий момент нет.

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