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В Кузбассе возобновили поисковые работы на шахте «Листвяжная»

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На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где произошло задымление, возобновили поисковые работы. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщил журналистам врио главы МЧС Александр Чуприян.

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Как уточнил Чуприян, пожара в шахте в настоящий момент нет.

«Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску», — заявил Чуприян.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о снижении концентрации метана.

«Первое отделение пошло на шахту, но мы не знаем, что там. Сейчас наша задача — не потерять больше ни одного человека, мы больше не имеем на это права», — сказал губернатор.

Задымление на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

27 ноября был арестован на два месяца инспектор Ростехнадзора Вячеслав Семыкин. Под арестом он пробудет два месяца — до 26 января 2022 года. Также суд на два месяца арестовал директора предприятия Сергея Махракова.

Кроме того, обвинение было предъявлено первому заместителю Махракова Андрею Молостову, начальнику участка Сергею Герасименко, а также еще одному инспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову. Следствие намерено ходатайствовать об аресте всех обвиняемых.

27 ноября начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора, член комиссии по расследованию ЧП на шахте «Листвяжная» сообщил «Известиям», что причиной выброса метана и последовавшего задымления могла стать не неисправность оборудования, а резкий выброс метана. По его словам, информация о масштабных нарушениях с газом на шахте не соответствует действительности, инспекция шахты проводилась за шесть дней до трагедии. С момента проверки бур мог продвинуться на 60 м и попасть в залежи метана в угольном бассейне шахты.

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