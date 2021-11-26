Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей

Родственники погибших на шахте «Листвяжная» получат по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Об этом 26 ноября сообщил журналистам губернатор Сергей Цивилев.

Пострадавших при аварии также окажут материальная помощь.

«Со стороны органов власти — правительства Кузбасса и муниципалитетов — будут следующие выплаты, к которым мы приступаем с понедельника. Выплаты будут по погибшим — 150 тыс. рублей от области и 100 тыс. рублей от района, итого 250 тыс. рублей. Тем, кто находится в больнице на лечении, будет [выплачено] по 100 тыс. от области, 50 тыс. рублей от района. Тем, кто находится на амбулаторном лечении, — 50 тыс. рублей от области и 25 тыс. рублей от района», — рассказал губернатор.

Ранее в этот день Следственный комитет России предъявил обвинение пятерым фигурантам дела о ЧП в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Также в пятницу в ходе проверки 25 шахт на Кузбассе сотрудники Генпрокуратуры выявили большое количество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам возбуждено более 50 административных дел. Нарушения были связаны, в частности, с несоответствием оборудования путей эвакуации, неисправностью электропроводки, необеспечением рабочих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, а также нарушениями режима труда и отдыха.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте жаловались на высокий уровень метана. Также в Генпрокуратуре уведомили о проведении проверки Сибирского управления Ростехнадзора после гибели рабочих.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад.