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Путин обсудил с Совбезом трагедию на шахте «Листвяжная»

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Президент России Владимир Путин созвал оперативное совещание с участниками Совета безопасности страны, которое было открыто минутой молчания в память о погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

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Темой совещания стала произошедшая трагедия.

Российский лидер подчеркнул, что правительство и региональные власти должны сделать все необходимое, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших при ЧП.

«Я прошу правительство РФ, региональные власти сделать все для того, чтобы поддержать пострадавших людей и семьи погибших», — указал он.

Он также поручил Генпрокуратуре и следственным органам изучить все обстоятельства и причины случившегося.

Глава государства добавил, что находится на постоянной связи по этой теме с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Помимо этого, об обстановке на шахте президенту докладывает врио главы МЧС Александр Чуприян.

Ранее в этот день Цивилев сообщил, что родственники погибших при ЧП в Кузбассе получат по 250 тыс. рублей от Кемеровской области и муниципалитетов. Пострадавшим при аварии также окажут материальную помощь.

Также в пятницу в ходе проверки 25 шахт на Кузбассе сотрудники Генпрокуратуры выявили большое количество нарушений в сфере пожарной безопасности и охраны труда. По данным фактам возбуждено более 50 административных дел.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин сообщил, что рабочие на шахте «Листвяжная» жаловались на высокий уровень метана. Также будет проведена проверка с Сибирском управлении Ростехнадзора.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

В Следственном комитете информировали, что задержаны три человека — 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Позднее стало известно о задержании еще двоих — лиц, которые проводили проверку на шахте неделю назад. 26 ноября СК России предъявил обвинение пятерым фигурантам дела о ЧП в шахте.

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