Режим ЧС ввели в Кемеровской области после взрыва на шахте «Листвяжная»

Режим ЧС ввели в Кемеровской области в связи со взрывом на шахте «Листвяжная», который произошел 25 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Сергей Цивилев.

«В связи с гибелью людей на ООО «Шахта «Листвяжная» ввести на территории Кемеровской области режим функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — «Чрезвычайная ситуация», — сказано в документе.

Отмечается, что распоряжение вступило в силу 25 ноября.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

В частности, специалисты выявили отсутствие работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплект работников на участках, проблемы с системой доставки людей на участки, непроведение инструктажей по технике безопасности, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха, а также необорудование путей эвакуации, неисправность электропроводки.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 27 ноября на поверхность были подняты тела пятерых погибших шахтеров.

Также 28 ноября стало известно, что число пострадавших при взрыве на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 76, 64 из них находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали на два месяца. Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок.