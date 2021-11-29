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Горячую линию для сообщений о нарушениях на шахтах открыли в Кузбассе

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Прокуратура Кемеровской области организовала горячую линию, где можно оставить сообщения о нарушениях на шахте. Инициатива связана с ЧП на шахте «Листвяжная». Об этом 29 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

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«По поручению заместителя генерального прокурора Российской Федерации Дмитрия Демешина в связи с трагедией на шахте «Листвяжной» в прокуратуре Кемеровской области — Кузбасса организована постоянно действующая горячая линия для шахтеров и членов их семей для сообщений о нарушениях на шахтах», — говорится в сообщении прокуратуры Кузбасса, опубликованном в Telegram.

Отмечается, что оставить сообщение о нарушении правил безопасности, охраны труда и других нарушениях можно на условиях анонимности.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. В результате ЧП пострадали более 90 человек.

После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Все пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудник Ростехнадзора, были арестованы.

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