За сутки обнаружили тела 18 погибших на шахте «Листвяжная» шахтеров

За минувшие сутки были обнаружены тела 18 шахтеров, которые погибли в результате взрывов метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Отмечается, что около 10 тел уже готовы к транспортировке.

«В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтёров,также подтверждено местонахождение 8 ранее обнаруженных погибших горнорабочих», — сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что работа по транспортировке обнаруженных погибших была приостановлена из-за резкого ухудшения рудничной атмосферы. Отделения ВГСЧ выведены на поверхность.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. В результате ЧП пострадали 96 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Все пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, были арестованы.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

В тот же день прокуратура Кемеровской области организовала горячую линию, где можно оставить сообщения о нарушениях на шахте. Инициатива связана с ЧП на шахте «Листвяжная».