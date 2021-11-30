Прямой эфир
Общество
В Москве выпадет сильнейший за 69 лет дождь
Экономика
Рентабельность российского бизнеса достигла максимума с 2018 года
Мир
Сенаторы США заблокировали проект бюджета с санкциями против РФ
Экономика
Неквалы провалили почти 60% тестов с первой попытки
Мир
Антонов уличил Госдеп в искажении фактов о высылке дипломатов РФ из США
Общество
В Роспотребнадзоре констатировали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом
Экономика
Стало известно о возможном увеличении бесплатных продуктов для малоимущих
Мир
Пентагон заявил о намерении усилить сдерживание России в Европе
Общество
Ураган потопил и сорвал с якорей суда в порту Ялты
Мир
Проблема нелегальной миграции обострила отношения Лондона и Парижа
Сюжет:

За сутки обнаружили тела 18 погибших на шахте «Листвяжная» шахтеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки были обнаружены тела 18 шахтеров, которые погибли в результате взрывов метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
Кто виноват в трагедии на «Листвяжной» и что происходит в Кемеровской области на второй день после взрыва

Отмечается, что около 10 тел уже готовы к транспортировке.

«В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтёров,также подтверждено местонахождение 8 ранее обнаруженных погибших горнорабочих», — сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что работа по транспортировке обнаруженных погибших была приостановлена из-за резкого ухудшения рудничной атмосферы. Отделения ВГСЧ выведены на поверхность.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. В результате ЧП пострадали 96 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Все пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, были арестованы.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

В тот же день прокуратура Кемеровской области организовала горячую линию, где можно оставить сообщения о нарушениях на шахте. Инициатива связана с ЧП на шахте «Листвяжная».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021