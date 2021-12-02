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Цивилев рассказал о выявлении нарушений на шахтах Кузбасса

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Совместная проверка прокуратуры, Ростехнадзора, полиции и региональных властей выявила более 600 нарушений на шахтах Кузбасса, после ЧП на «Листвяжной», ни одно из них не является основанием для закрытия предприятий. Об этом сообщил в четверг, 2 декабря, губернатор региона Сергей Цивилев.

«Сегодня по угольным шахтам мы имеем более 600 нарушений, но эти нарушения устраняются на месте», — отметил губернатор на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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По словам Цивилева, нарушений, на основании которых можно было бы выписать предписание о приостановке работы шахты в связи с риском для работников, нет.

Глава Кузбасса также уточнил, что большая часть пострадавших при аварии на «Листвяжной» в Кузбассе к завтрашнему дню будут выписаны из больниц. В настоящее время, как указал губернатор, в больницах находятся 16 человек, один из них в состоянии средней степени тяжести.

2 декабря горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших. На поверхность из шахты «Листвяжная» во вторник подняли тела двоих человек.

Днем ранее власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек. В результате происшествия погиб 51 человек.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

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