Тела еще двух погибших шахтеров подняли на поверхность из «Листвяжной»

Тела еще двух погибших шахтеров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщил глава региона Сергей Цивилев.

«В шахту начали спуск три отделения ВГСЧ (военизированной горноспасательной части. — Ред.) для проведения разведки. После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров. По предварительным данным (номера головных светильников) — Кигигечев Ю.С. и Ерлин А.В.», — написал он Telegram-канале.

Ранее в этот день горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная». Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших

Накануне власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек, в результате происшествия погиб 51 человек.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

Прокурорские проверки после ЧП выявили 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты Кузбасса. Работает горячая линия, позвонив на которую, можно оставить сообщения о нарушениях на шахтах.