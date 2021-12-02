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Горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Листвяжная»

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Горноспасатели возобновили поисковые работы в шахте «Литсвяжная» в Кемеровской области. Об этом 2 декабря сообщили в МЧС.

По данным спасателей, обстановка с газом в шахте стабилизировалась.

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«Отделения горноспасателей возобновили поисковые работы. Они выдвинулись на аварийный участок для поиска и транспортировки тел погибших», — подчеркнули в ведомстве.

Для стабилизации обстановки и обеспечения безопасности спасатели откачали воду из водосборника главного водоотлива. Также проводилась работа по бурению скважин и подаче газообразного азота и хладона в отработанное пространство лавы.

Накануне власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек, в результате происшествия погиб 51 человек.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

Прокурорские проверки после ЧП выявили 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты Кузбасса. Работает горячая линия, позвонив на которую можно оставить сообщения о нарушениях на шахтах.

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