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Бурение трех скважин на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выполнено на 90%
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Бурение трех скважин на шахте «Листвяжная» в Кузбассе выполнено на 90%

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Бурение трех скважин для ликвидации аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области осуществлено на 90%. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в МЧС России.

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«Продолжается бурение трех скважин с целью подачи в шахту стабилизирующих веществ. Скважины пройдены на 90%. Идет их обсадка. Ведутся подготовительные работы по бурению трех дополнительных скважин», — приводит слова пресс-службы ведомства ТАСС.

Отмечается, что спасателям удалось стабилизировать газовую обстановку, наметилась тенденция к улучшению.

В МЧС подчеркнули, что все решения о дальнейшем ходе аварийно-спасательных работ оперативный штаб принимает на основе отбора проб воздуха. Работы ведутся круглосуточно.

Такие меры необходимы для начала поиска и подъема тел погибших, а также для сохранения шахты.

Накануне власти региона сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек.

Как сообщалось ранее, в результате происшествия погиб 51 человек. 30 ноября генеральный директор федерального государственного управления военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) Николай Медведев сообщил, что на выработках «Листвяжной» в настоящее время остаются тела 40 погибших, среди которых 38 шахтеров и два горноспасателя.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

После трагедии прокуроры выявили 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты Кузбасса. Работает горячая линия, позвонив на которую можно оставить сообщения о нарушениях на шахтах.

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