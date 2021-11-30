В шахте «Листвяжная» остались тела 38 горняков и двух спасателей

На выработках шахты «Листвяжная» в Кемеровской области в настоящее время остаются тела 40 погибших. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил генеральный директор федерального государственного управления военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) Николай Медведев.

«На данный момент в шахте находятся тела 40 человек, среди которых 38 шахтеров и два горноспасателя», — сказал он на совещании с и.о. главы МЧС Александром Чуприяном.

Ранее во вторник стало известно, что за минувшие сутки были обнаружены тела 18 шахтеров, погибших в результате взрывов метана на шахте «Листвяжная». При этом около 10 тел уже готовы к транспортировке. Также сообщалось, что из-за резкого ухудшения рудничной атмосферы работа по транспортировке обнаруженных погибших была приостановлена, а отделения ВГСЧ были выведены на поверхность.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Еще 96 человек пострадали. После произошедшего в регионе был введен режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Все пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и представители Ростехнадзора, были арестованы.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.

В тот же день прокуратура Кемеровской области организовала горячую линию, где можно оставить сообщения о нарушениях на шахте. Инициатива связана с ЧП на шахте «Листвяжная».