Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий работы шахтеров

Президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу во время разговора об условиях работы шахтеров в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли.

«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — заявил российский лидер, ударив кулаком по столу.

Он также отметил, что необходимо изменить структуру оплаты труда шахтеров, исключив выплаты, зависящие от выработки, из условно-постоянной составляющей.

Путин указал, что существующая сейчас система оплаты труда шахтеров создает для них экономические стимулы пренебрегать требования безопасностями.

«И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», — сказал глава государства.

Президент РФ напомнил о договоренности, что условно-постоянная составляющая в структуре оплаты труда шахтеров должна быть не менее 70%.

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