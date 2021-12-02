Путин назвал отсутствие контроля руководства причиной аварии на «Листвяжной»

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Об этом в ходе совещания в четверг, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, <…> проводимых при повышенной загазованности метана. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства указал, что Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование все обстоятельства аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений.

При этом Путин указал, что не удовлетворен докладом главы Минтруда РФ Антона Котякова о зарплатах шахтеров.

Ранее в этот день Путин заявил, что трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области — общая беда и боль для Кузбасса и всей России. Глава государства также обратился к правительству РФ и властям Кузбасса с просьбой разобраться в каждом отдельном случае при оказании помощи родственникам погибших и пострадавших.

Также глава государства заявил о необходимости создать для шахтеров такие экономические условия, чтобы у них не возникало необходимости рисковать собой. Существующая система оплаты создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, отметил президент.

Помимо этого, глава государства выступил за ужесточение требований к обеспечению безопасности на шахтах и детализацию составов административных правонарушений в этой сфере.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.