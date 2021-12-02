Прямой эфир
Общество
Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе
Общество
Попова сообщила о введении в РФ карантина для прибывающих из ряда стран Африки
Политика
Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США
Общество
Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения безопасности на шахтах
Общество
В ГД оценили новый алгоритм получения медотвода от вакцинации COVID-19 в Москве
Общество
Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили новое обвинение в мошенничестве
Мир
ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса
Общество
Попова назвала гипотезой возможное «самоуничтожение» коронавируса в Японии
Политика
Путин поручил выделить 58 млн рублей на выплаты защитникам Севастополя
Мир
В Индии обнаружили штамм коронавируса «Омикрон»
Сюжет:

Путин назвал отсутствие контроля руководства причиной аварии на «Листвяжной»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Об этом в ходе совещания в четверг, 2 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Боль земли: из-за чего погибли шахтеры и спасатели в Кузбассе
В России осталось около 20% опасных выработок наподобие «Листвяжной»

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, <…> проводимых при повышенной загазованности метана. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», — сказал Путин.

Кроме того, глава государства указал, что Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование все обстоятельства аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений.

При этом Путин указал, что не удовлетворен докладом главы Минтруда РФ Антона Котякова о зарплатах шахтеров.

Ранее в этот день Путин заявил, что трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области — общая беда и боль для Кузбасса и всей России. Глава государства также обратился к правительству РФ и властям Кузбасса с просьбой разобраться в каждом отдельном случае при оказании помощи родственникам погибших и пострадавших.

Также глава государства заявил о необходимости создать для шахтеров такие экономические условия, чтобы у них не возникало необходимости рисковать собой. Существующая система оплаты создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, отметил президент.

Помимо этого, глава государства выступил за ужесточение требований к обеспечению безопасности на шахтах и детализацию составов административных правонарушений в этой сфере.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021