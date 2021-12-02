Путин дал ряд поручений после совещания по ЧП на «Листвяжной»

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по ситуации в угольной отрасли в четверг, 2 декабря, дал правительству РФ ряд поручений.

«Не могу не согласиться, что уровень зарплаты соответствующих категорий работников, инспекторов Ростехнадзора, конечно, не соответствует ответственности, которую они несут за качественное исполнение своих служебных обязанностей. Поэтому прошу предусмотреть и принять соответствующие решения, обеспечивающие денежное и иное обеспечение госинспектора не ниже среднего денежного содержания администрации шахт», — заявил Путин.

Он добавил, что считает необходимым создать для шахтеров такие экономические условия, чтобы у них не возникало необходимости рисковать собой. Существующая система оплаты создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, отметил президент.

Российский лидер сообщил, что в угольной отрасли необходимо повышать роль профсоюзов.

«Нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ, проектной и технологической документации, нужно это делать обязательно и лучше, если это будут делать независимые структуры, не связанные с собственниками. А здесь в контакте, кстати говоря, с профсоюзами можно определять эти аудиторские компании», — заявил Путин.

Кроме того, президент призвал аккуратно подходить к программе закрытия шахт, учитывать, что это рабочие места.

«В этой связи возникает вопрос создания ликвидационных фондов. У нас предусмотрено создание таких фондов для предприятий повышенной опасности, можно подумать и по шахтам тоже. Прошу вас подумать и сделать соответствующие предложения, сделать это можно и в рамках подготовки ко второму чтению соответствующего закона, у нас сейчас рассматривается, распространив [его] на угольные шахты и разрезы», — отметил Путин.

Помимо этого, глава государства выступил за ужесточение требований к обеспечению безопасности на шахтах и детализацию составов административных правонарушений в этой сфере.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Как стало известно 29 ноября, прокуроры после трагедии на шахте «Листвяжная» выявили на шахтах Кузбасса 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты.