Путин назвал общей болью России трагедию на шахте в Кузбассе

Трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области — общая беда и боль для Кузбасса и всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — подчеркнул российский лидер в ходе совещания по угольной отрасли 2 декабря.

Глава государства также обратился к правительству РФ и властям Кузбасса с просьбой разобраться в каждом отдельном случае при оказании помощи родственникам погибших и пострадавших.

«Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой, — родным и близким погибших и пострадавших. Детально разобраться в каждом конкретном случае», — добавил президент России.

Ранее в этот день глава Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что тела еще двух погибших шахтеров подняли на поверхность из шахты «Листвяжная». Также он рассказал, что большая часть пострадавших при ЧП к завтрашнему дню будут выписаны из больниц.

Кроме того, в четверг стало известно, что власти Кемеровской области выплатят дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших на шахте «Листвяжная». При этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее уточнял, что правительство выделит семьям погибших и пострадавшим при аварии 80 млн рублей.

Накануне власти Кузбасса сообщили, что число пострадавших при аварии на шахте выросло до 99 человек, в результате происшествия погиб 51 человек.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Пятеро обвиняемых, в том числе руководство шахты и сотрудники Ростехнадзора, арестованы.

Прокурорские проверки после ЧП выявили 449 нарушений законодательства о безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты Кузбасса. Работает горячая линия, позвонив на которую, можно оставить сообщения о нарушениях на шахтах.