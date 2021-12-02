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Руководство «Листвяжной» заявило о готовности понести наказание за ЧП

Глава «СДС-Уголь» извинился перед Путиным за трагедию на шахте «Листвяжная»
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Президент России Владимир Путин провел 2 декабря онлайн-совещание о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, на котором обсуждалось ЧП на шахте «Листвяжная».

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Когда Путин обратился за комментарием по происшествию к гендиректору акционерного общества «СДС-Уголь», которому принадлежит шахта, Геннадию Алексееву, он ответил, что 26 лет отдал угольной отрасли и всегда уделял особое внимание промышленной безопасности, охране труда, пресекая любые нарушения.

«К великому моему сожалению, я не могу сегодня прокомментировать и не имею на это права. Готов без каких бы то ни было возражений принять всё, что было сказано. К сожалению, вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, потому что гибель 54 человек катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы», — приводит слова Алексеева пресс-служба Кремля.

Он добавил, что готов оказывать содействие следствию и работе государственной комиссии по расследованию аварии, выполнять поручения штаба по ликвидации аварии и материально-техническому обеспечению.

Ранее на этом совещании российский президент отметил, что шахтеры рискуют жизнями под землей, тогда как руководство шахт и регионов вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать, сказал Путин, ударив кулаком по столу.

В ходе совещания Путин также указал, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля руководства. Следственный комитет России и Генпрокуратура проведут расследование всех обстоятельств аварии на шахте, избегая при этом огульных обвинений, добавил президент страны.

Глава государства подчеркнул, что происшествие на шахте — общая беда и боль для Кузбасса и всей России. Он обратился к правительству РФ и властям Кузбасса с просьбой разобраться в каждом отдельном случае при оказании помощи родственникам погибших и пострадавших.

Задымление произошло на шахте утром 25 ноября. Как подтвердили в МЧС 30 ноября, в шахте произошел взрыв. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Пострадали 99 человек. После произошедшего в регионе ввели режим ЧС.

По факту произошедшего возбуждены уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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