В оба глаза: ученые рассказали об опасных позах для сна

Зимой, с наступлением холодов и сокращением светового дня, организм особенно нуждается в поддержке. Снизить уровень стресса, стабилизировать настроение и аппетит помогает хороший сон. Известно, что оптимальным для человека считается сон на протяжении 6-8 часов. Однако многое зависит не только от его количества, но и от качества. Так, по мнению специалистов, сон в неправильной позе может дополнительно навредить здоровью . «Известия» разбирались в том, что нужно знать об этой важной составляющей нашей жизни.

Сон на боку: риск для позвоночника и сердца

Едва ли не больше всего вопросов у ученых возникает к привычному многим сну на боку, тем более — в так называемой «позе эмбриона», которая считается одной из самых распространенных в мире .

Избегать эту позу должны прежде всего те, у кого уже есть проблемы с позвоночником. В этом случае спина искривлена, а поясничные мышцы находятся в постоянном напряжении и постепенно теряют свою эластичность . В результате, это может не только лишить организм качественного ночного отдыха, но и привести к дальнейшим проблемам со здоровьем.

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— Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков. Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска, — объяснил сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь.

Неправильная поза во время сна является основной причиной хронических заболеваний в области поясницы, напомнил он.

Кроме того, людям с заболеваниями сердца не стоит засыпать на левом боку, предупреждают кардиологи и неврологи. В этом случае сердце испытывает нагрузку от сдавливания средостением и легкими .

Сон на животе: морщины и опасность для кровоснабжения мозга

Еще одна распространенная поза, которую, тем не менее, нельзя считать безвредной для организма — это сон на животе. В этой позе голова и шея смещены, а мышцы напряжены. Все это провоцирует развитие шейного спондилеза и также, как и сон на боку, может стать одной из причин болей в пояснице , пояснил китайский медик.

Ранее сон на животе называл наиболее опасным для здоровья и российский врач-невролог Евгений Соков.

Дело в том, что человеку при этом приходится поворачивать голову набок. Это приводит к перегибам и скручиванию не только позвоночника, но и дыхательных путей, а также артерий и вен шеи, от которых зависит кровоснабжение головного мозга .

Кроме того, сон на животе приводит к повышению внутрибрюшного давления — это, в свою очередь, может спровоцировать отеки.

Поэтому такая поза нежелательна, если все другие не противопоказаны и не вызывают болевых ощущений, подчеркнул врач.

— Допустим, при артрозе тазобедренного сустава человек не может спать на боку. Или при переломе рёбер — на спине. В обычных условиях положения на животе стоит избегать, — рассказал он.

Кстати, не одобряют сон на животе и косметологи. Во-первых, в этом случае повышается вероятность отеков на лице — особенно с той стороны, которая соприкасается с простыней или подушкой. Во-вторых, многие уверены, что это также может ускорить формирование морщин с одной стороны лица .

Сон сидя: вероятность тромбоза

Об опасностях короткого сна сидя ранее предостерегал главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой.

Он рассказал, что в этом случае может повышаться внутрибрюшное давление, кроме того, такая поза может плохо влиять на сердце. По словам врача, люди, часто спящие сидя, страдают от отеков, кроме того, у них увеличивается риск расширения вен и тромбоза .

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В то же время, врач высказался в пользу дневного сна, который, по его словам, может помочь снизить артериальное давление и позволит ощутить прилив бодрости. Впрочем, это не отменяет необходимость регулярно высыпаться.

— Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Восьмичасовой отдых — вот, что действительно доступно и рекомендовано, — отметил он.

Как правильно

Оптимальным может быть сон на спине или на боку при условии, что вы делаете это правильно и учитываете особенности собственного здоровья, говорят специалисты.

Так, врач из Пекина Лю Чунь выделяет две наиболее безопасные позы. Тем, кто спит на спине, необходимо в первую очередь позаботиться о подборе подушки, которая позволит избежать перегибов в шее , считает он. А лучше — вовсе обойтись без нее.

— Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены, — посоветовал он.

В то же время, спать на спине не рекомендуется склонным к храпу , поскольку такое положение повышает риск апноэ. С неприятным явлением чаще сталкиваются люди с короткой шеей — им стоит быть особенно аккуратными. В этом случае лучше попробовать научиться засыпать на боку.

Тем, кто спит на боку, Лю Чунь для здорового сна рекомендовал подкладывать опоры под согнутые руку и ногу, чтобы избежать излишнего искривления позвоночника .

«Правильный» сон на боку может быть для организма наиболее полезным, согласен Евгений Соков. Желательно при этом немного согнуть руки и ноги и подложить ладонь под голову для улучшения кровообращения.