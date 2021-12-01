Кардиолог перечислила повышающие риск тромбоза факторы

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева рассказала «Известиям», по каким факторам можно отнести человека в группу риска образования тромбозов.

Тромбоз — прижизненное свертывание крови в просвете сосуда или полости сердца. В норме в организме поддерживается сложный баланс между свертывающей и противосвертывающей системой крови, отвечающий за то, чтобы внутри сосудистого русла кровь поддерживалась в жидком состоянии, но при повреждении сосуда формировался сгусток (гемостатическая пробка).

Три фактора, приводящие к образованию тромба, называются «триада Вирхова», это: повреждение эндотелия (внутренней оболочки сосуда), стаз (замедление тока крови в сосуде), и коагулопатия (повышение активности свертывающей системы крови).

Присутствие одного из этих факторов не вызывает немедленного образования тромба, но причисляет человека к группе риска. По словам Сергеевой, самыми распространенными состояниями, повышающими риски тромбозов, являются возраст (риск возрастает после 40 лет) и ожирение (люди с индексом массы тела более подвержены тромбозу, чем люди с нормальным телосложением).

Применение оральных контрацептивов и гормональная терапия также повышают риски образования тромбов, так как содержащиеся в них эстрогены влияют на свертывающую систему крови. Перед началом приема таких препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом.

Риск тромбозов также повышается при длительном пребывании в неподвижном состоянии.

«Следует быть особенно внимательными при длительных перелетах или поездках в автомобиле. Так же риск тромбозов повышается при необходимости длительно соблюдать постельный режим, при травмах и переломах нижних конечностей», — пояснила она.

Также стоит обратить внимание на свою предрасположенность к тромбозу при варикозном расширении вен нижних конечностей.

Кроме того, при беременности изменяется гормональный фон, происходит сдавление вен малого таза увеличенной маткой, нарушается работа свертывающей системы крови, что значительно повышает риск тромбозов.

При онкологических заболеваниях нарушается система свертывания крови, также повышение риска тромбозов могут вызывать химио- и лучевая терапия. Врачи-онкологи знают об этих рисках и помогут принять необходимые профилактические меры, уточнила Сергеева.

Тяжелые легочные заболевания (тяжелые течения бронхиальной астмы, хроническая обструктивная болезнь легких, дыхательная недостаточность) также определяют человека в группу риска, так как они вызывают нарушения, повышающие склонность крови к свертыванию и замедление растворения тромбов.

«Хроническая сердечная недостаточность, мерцательная аритмия. При мерцательной аритмии нарушается нормальная работа предсердий, и в полости предсердия может возникать сгусток крови, который может привести к эмболии (закупорке) артерии, вызвать ишемический инсульт, тромбоэмболию артерий ног, мезентериальный тромбоз. По статистике, до 30% ишемических инсультов вызваны недиагностированной мерцательной аритмией», — добавила кардиолог.

Также Сергеева упомянула тяжелые инфекционные заболевания, перенесенный ишемический инсульт, тромбоз в анамнезе или случаи тромбозов у близких родственников.

Кроме того, внимательным к своему состоянию нужно внимательно относиться при атеросклерозе. Артериальные тромбозы, если это первичный тромбоз, а не эмболия, практически никогда не развиваются в здоровых сосудах. Поэтому важно следить за уровнем холестерина, а при наличии бляшек принимать профилактическую терапию, подчеркнула врач.

Для того чтобы уменьшить риск тромбозов, в первую очередь нужно соблюдать здоровый образ жизни — вести достаточную физическую активность (минимум 30 минут аэробной физической нагрузки четыре раза в неделю), а при наличии лишний вес снизить до нормального значения массы тела. Также рекомендуется средиземноморская диета с высоким содержанием рыбы и свежих овощей. Важно пить достаточное количество жидкости, так как при дегидратации увеличивается вязкость крови.

Если у родственников были случаи тромбозов, особенно в молодом возрасте, Сергеева рекомендовала пройти обследования, чтобы исключить генетические причины.

«Важно, что, даже если вы выявили у себя один или несколько факторов риска, самостоятельно начинать прием препаратов, снижающих свертываемость крови, категорически нельзя! Врачи, перед тем как назначить такие препараты, оценивают риски тромбозов и риски кровотечений в соответствии с различными шкалами, разработанными на основе анализа показателей больших групп пациентов. Однако, если препараты назначены, отменять их по собственному усмотрению тоже нельзя. Это может привести к фатальным последствиям», — заключила кардиолог.

Ранее, 15 августа, ученые сообщили, что гранатовый сок, какао и свежезаваренный липовый чай способствуют снижению риска тромбоза, который является одним из самых серьезных последствий COVID-19.