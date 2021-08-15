Ученые назвали напитки для профилактики тромбоза после COVID-19

Гранатовый сок, какао и свежезаваренный липовый чай способствуют снижению риска тромбоза, который является одним из самых серьезных последствий COVID-19. К такому выводу пришли ученые, изучающие способы реабилитации перенесших коронавирус.

Благотворное воздействие граната обусловлено наличием в его составе целого комплекса полезных компонентов, препятствующих образованию кровяных сгустков.

Липовый чай содержит антиоксиданты, снижающие риск образования тромбов и развития ишемической болезни сердца. Кроме того, такой напиток положительно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта.

Какао также благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. При этом эксперты не рекомендуют добавлять в напиток подсластители, пишут «БелНовости».

В этот же день главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова рассказала, что после перенесенного коронавируса рекомендуется придерживаться здорового образа жизни. Так, эксперт рекомендует правильно питаться, много отдыхать и соблюдать здоровый режим сна.