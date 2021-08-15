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Врач рассказала о правилах быстрого восстановления после COVID-19

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После перенесенного коронавируса рекомендуется придерживаться здорового образа жизни. Об этом рассказала главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова.

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По ее словам, инфекция, даже если она прошла в легкой форме, может оказать существенное негативное влияние на организм. Специалист подчеркнула, что не стоит после выздоровления сразу возвращаться к привычной жизни.

Для того чтобы ускорить процессы восстановления, следует придерживаться правил здорового образа жизни. Так, эксперт рекомендует правильно питаться, много отдыхать и соблюдать здоровый режим сна. Помимо этого, стоит воздержаться от чрезмерных физических нагрузок, отказавшись на какое-то время от бега и фитнеса, указала Короткова.

При этом, как отметила врач, в случае, если заболевание перенесено в тяжелой форме, снижается шанс полного восстановления здоровья. Она посоветовала переболевшим заниматься ЛФК и магнитотерапией, а также делать ингаляции, передает ФАН.

В этот же день стало известно, что постковидным пациентам следует скорее вернуть привычный режим сна и хорошо питаться, а для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

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