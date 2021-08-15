Прямой эфир
Общество
В Роспотребнадзоре посоветовали петь песни для восстановления после COVID
Общество
Поисковые работы возобновили на месте крушения МИ-8 на Камчатке
Мир
Депутат Верховной рады заявил об укоренении русофобии на Украине
Спорт
Даниил Медведев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Торонто
Мир
В Кот-д'Ивуаре выявили первое за 25 лет заражение Эболой
Мир
Жертвами взрыва танкера-газовоза в Ливане стали более 20 человек
Мир
Эксперты указали на потерю имиджа США из-за ситуации в Афганистане
Армия
Японские журналисты восхитились танком Т-90М «Прорыв»
Наука
Российские ученые разработали способ очистки орбит от мусора

В Роспотребнадзоре посоветовали петь песни для восстановления после COVID

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала «РИА Новости», что постковидным пациентам следует скорее вернуть привычный режим сна и хорошо питаться, а для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни.

«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также практически пожизненно прием витамина D», — сказала Омарова.

Не щадит живота: штамм коронавируса «Дельта» вызвал рост проблем с ЖКТ
Почему аптеки фиксируют увеличение продаж средств от диареи, ферментов и пробиотиков

Врач также подчеркнула, что физическая активность должна обязательно присутствовать в жизни переболевших COVID-19 и быть регулярной, с медленным и постепенным увеличением нагрузки. Дело в том, что многие на самоизоляции практически не двигаются, а потом не восстановившись выходят на работу и целый день сидят. Результатом этого становится гиподинамия.

Для восстановления легких специалист посоветовала петь протяжные народные песни на выдохе, причем исполнять их нужно негромко в удобной тональности.

«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», — подчеркнула Омарова.

Ранее в субботу, 14 августа, кандидат медицинских наук Ксения Карташова объяснила механизм потери обоняния при коронавирусе. По ее словам, такая реакция обусловлена поражением нейронов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021