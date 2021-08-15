В Роспотребнадзоре посоветовали петь песни для восстановления после COVID

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала «РИА Новости», что постковидным пациентам следует скорее вернуть привычный режим сна и хорошо питаться, а для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни.

«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также практически пожизненно прием витамина D», — сказала Омарова.

Врач также подчеркнула, что физическая активность должна обязательно присутствовать в жизни переболевших COVID-19 и быть регулярной, с медленным и постепенным увеличением нагрузки. Дело в том, что многие на самоизоляции практически не двигаются, а потом не восстановившись выходят на работу и целый день сидят. Результатом этого становится гиподинамия.

Для восстановления легких специалист посоветовала петь протяжные народные песни на выдохе, причем исполнять их нужно негромко в удобной тональности.

«Течение постковидного синдрома у всех разное, поэтому единого метода лечения нет. Конечно, желательно программу реабилитации подбирать индивидуально, вовремя обратившись к специалистам», — подчеркнула Омарова.

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