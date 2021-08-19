Приморский бой: дальневосточные водоросли победят тромбоз при COVID-19

В морских водорослях, распространенных на Дальнем Востоке, нашли вещества, которые могут стать основой лекарств против тромбозов — распространенного осложнения COVID-19 . Ученые НИИ им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора опубликовали статью, в которой обосновали возможность создания натурального, низкотоксичного и дешевого по сравнению с синтетическими препаратами антикоагулянта. По словам исследователей, в будущем такой препарат может стать заменой широко используемого сейчас гепарина.

Кровный враг

При тяжелом течении COVID-19 высока вероятность нарушений, связанных с гемостазом — равновесием между способностью крови оставаться жидкой, а в нужный момент сворачиваться . В некоторых случаях при коронавирусной инфекции у пациента критически повышается уровень тромбоцитов, которые ответственны за свертываемость крови. Это приводит к смертельно опасной закупорке вен и артерий — тромбозу .

Несмотря на заметные успехи в борьбе с новой инфекцией, ученые по всему миру продолжают поиски эффективных средств , препятствующих сгущению крови (антикоагулянтов), растворяющих уже сформировавшиеся тромбы (тромболитиков) и препятствующих образованию новых тромбов (фибринолитиков).

Приморский бой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Российские специалисты выяснили, что дальневосточные морские водоросли содержат вещества, способные снизить последствия нарушений гемостаза при COVID-19 и сочетающие в себе все перечисленные выше терапевтические свойства. Статью об этом исследователи ДВФУ, НИИ им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора и ДВО РАН опубликовали в международном научном журнале Molecules.

Как пояснили «Известиям» ученые, полисахариды (класс сложных высокомолекулярных углеводов) из морских водорослей, содержащие в своем составе сульфатную группу (сульфаты — соли и полные эфиры серной кислоты), препятствуют развитию тромбов. Поэтому при тяжелом течении заболевания морские соединения можно будет применять в качестве средств вспомогательной терапии, а уже выздоровевшим пациентам назначать для ускоренного восстановления.

— Морские сульфатированные полисахариды могут стать важным вспомогательным терапевтическим средством при тяжелых нарушениях кроветворения, спровоцированных COVID-19, — рассказал «Известиям» профессор ДВФУ, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов. — Они натуральны, низкотоксичны, стоят очень дешево по сравнению с синтетическими препаратами и могут представить альтернативу гепарину — наиболее распространенному антикоагулянту в медицине, который имеет негативные побочные эффекты. Полисахариды отличаются от него механизмом действия.

Подводная аптека

Вещества из водорослей прямо и косвенно влияют на кроветворную систему и приводят к положительным комплексным изменениям в ней, говорят исследователи. Полифункциональность действия сульфатированных полисахаридов водорослей связана с их структурными особенностями. В первую очередь с тем, что они обладают некоторым структурным сходством с плазмой крови и лимфатической жидкостью . Особую роль тут выполняет такая группа полисахаридов, как фукоиданы — вещества, в составе которых преобладает моносахарид фукозы. Это особый тип сахара (редкий моносахарид), содержащийся в большом количестве в водорослях, грибах, семенах и других продуктах питания.

— Фукоиданы способны взаимодействовать с различными белками и регулировать функции различных систем через важные ключевые рецепторы клеток и ферментов , — пояснила «Известиям» главный научный сотрудник лаборатории иммунологии НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Роспотребнадзора Татьяна Кузнецова.

Приморский бой Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Однако, чтобы применять их в клинической практике, необходимо провести дополнительные исследования, касающиеся механизмов действия соединений , пояснила автор работы.

— Нами исследованы некоторые механизмы антикоагулянтного действия фукоиданов из водорослей Fucus evanescens, Saccharina japonica, Saccharina cichorioides, — рассказала Татьяна Кузнецова.

Выяснилось, что эти вещества оказывают влияние на факторы внутреннего и внешнего путей свертывания крови, а также на конечный этап свертывания.

Начало пути

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 выявляется склонность к тромбоэмболическим осложнениям в венозной и артериальной системах, что является ведущей причиной смерти при этом заболевании , отметила Татьяна Кузнецова.

— Огромный терапевтический потенциал сульфатированных полисахаридов морских водорослей открывает новые возможности их изучения в экспериментальных и клинических испытаниях, — добавила она.

Приморский бой Фото: Global Look Press/Jens Schmitz/imagebriker

Однако создать фармацевтический препарат на основе водорослей — сложная задача, сказал «Известиям» заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии им. Н.Д. Зелинского, член-корреспондент РАН Николай Нифантьев.

— Продукт из водорослей очень маловероятно будет применяться в качестве лекарства, что связано с несколькими принципиальными ограничениями. Основное заключается в том, что водоросли продуцируют гетерогенные (состоящие из различных по составу и форме частей. — «Известия») полисахаридные структуры, в которых очень много вариабельности, не поддающейся стандартизации и контролю , — пояснил специалист. — Поэтому вероятный вариант — это использование такого рода продукта в категории БАД.

Пока ученые только в самом начале пути, и применение веществ из водорослей обосновано теоретически. После разработки фармсубстанции эффективность и безопасность полисахаридов еще предстоит проверить сначала на животных, а затем в полном цикле клинических испытаний.