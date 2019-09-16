Прямой эфир

Врачи назвали опасные позы для сна

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна опасны для здоровья. В эфире радио «Спутник в Крыму» он порекомендовал не спать на боку, на животе, а также сидя.

Учителя в белых халатах: на заводах откроют школы здоровья
В правительстве определились с функционалом цеховых и офисных врачей

По словам специалиста, сон на боку вреден для позвоночника, на животе — повышает внутрибрюшное давление, сон в сидячем положении вызывает отеки, что чревато расширением вен и тромбозом. Врачи советуют спать на спине.

Кроме того, Садовой заявил о пользе дневного сна. Так, отдых в дневное время снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также дает заряд бодрости, пишет «Газета.ру».

«Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло», — цитирует его «РИА Новости».

Однако важнее всего отдыхать не в определенное время суток, а определенное количество часов. Так, Садовой порекомендовал спать восемь часов — такой отдых доступен и рекомендован.

Ранее эксперты рассказали, как адаптироваться к резкой смене погоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самого опытного из российских космонавтов «списали» по здоровью
Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019