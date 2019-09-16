Врачи назвали опасные позы для сна

Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна опасны для здоровья. В эфире радио «Спутник в Крыму» он порекомендовал не спать на боку, на животе, а также сидя.

По словам специалиста, сон на боку вреден для позвоночника, на животе — повышает внутрибрюшное давление, сон в сидячем положении вызывает отеки, что чревато расширением вен и тромбозом. Врачи советуют спать на спине.

Кроме того, Садовой заявил о пользе дневного сна. Так, отдых в дневное время снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также дает заряд бодрости, пишет «Газета.ру».

«Организм обычно понимает сам, что ему нужно делать каждый определенный промежуток времени. Если ему надо отдыхать, он попытается включить все механизмы, чтобы это произошло», — цитирует его «РИА Новости».

Однако важнее всего отдыхать не в определенное время суток, а определенное количество часов. Так, Садовой порекомендовал спать восемь часов — такой отдых доступен и рекомендован.

Ранее эксперты рассказали, как адаптироваться к резкой смене погоды.