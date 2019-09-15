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Самого опытного из российских космонавтов «списали» по здоровью

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Самый опытный из действующих российских космонавтов — Федор Юрчихин был исключен из отряда главной медицинской комиссией на заседании в Центре подготовки космонавтов. Об этом «РИА Новости» рассказал командир отряда космонавтов Олег Кононенко.

По его словам, решение комиссии окончательное. Отмечается, что впереди еще сбор межведомственной комиссии, так как решение медкомиссии должно быть утверждено соответствующим приказом на отчисление.

Ранее Юрчихин сообщал, что к его здоровью возникли вопросы, однако он хотел остаться в отряде, чтобы отправиться в короткую по продолжительности и интересную по задачам экспедицию, например, облететь Луну.

Федору Юрчихину сейчас 60 лет, он пять раз летал в космос: четыре раза на российских кораблях «Союз» и один раз на американском шаттле «Атлантис». Впервые на орбите он побывал в 2002 году, всего он пробыл в космосе более 672 дней.

28 августа на пресс-конференции во время авиасалона МАКС-2019 единственная женщина-космонавт в российском отряде Анна Кикина заявила, что не знает сроков своего первого полета, но продолжает готовиться к нему.

11 сентября стало известно, что робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Разработчики андройда заявили, что он свою миссию уже выполнил.

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