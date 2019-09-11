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Робота «Федора» больше не отправят в космос

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос. Об этом в среду, 11 сентября, рассказал исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», — приводит его слова «РИА Новости».

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Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.

Он пояснил, что «Федор» для этой задачи не годится, потому что у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

В конце августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что второе поколение робота «Федор» будет меньше похоже на человека, чем нынешняя версия, поскольку его лишат ног. По его словам, для передвижения по станции нужны не ноги, а «иные устройства».

22 августа российский антропоморфный робот SkybotF850, известный под именем «Федор», отправился в космос на «Союзе МС-14». К Международной космической станции (МКС) кораблю удалось пристыковаться 27 августа со второй попытки.

Во время пребывания на станции робот в режиме копирования собрал несколько электросоединений. Он имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции.

7 сентября «Федор» вернулся на Землю. «Союз МС-14» приземлился в Казахстане.

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