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Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю

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Фото: РИА Новости/КЦ «Южный»/ЦЭНКИ
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Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Отмечается, что аппарат корабля «Союз МС-14» совершил посаду в 00:32 мск.

«Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме. Спускаемый аппарат стоит вертикально. Объект взят под охрану», — говорится в сообщении.

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Корабль «Союз МС-14» должен был пристыковаться к МКС 24 августа, но стыковка была отменена из-за неисправности.

Утром 27 августа «Союз МС-14» с «Федором» со второй попытки успешно пристыковался к МКС. Кроме робота космическое судно доставило на борт МКС около 670 кг сухих грузов.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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