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Робот «Федор» опубликовал видео его извлечения из корабля «Союз»

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Фото: Стоп-кадр видео
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Робот «Федор» во вторник, 10 сентября, опубликовал видео, где его достают из «Союза МС-14», на котором он несколько дней назад вернулся из космоса. На кадрах видно, как два человека с помощью тросов достают робота из космического корабля.

Позже «Федор» сообщил, что рад встрече со специалистами легендарной космической фирмы. «Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета», — написал он.

22 августа российский антропоморфный робот SkybotF850, известный под именем «Федор», отправился в космос на «Союзе МС-14». К Международной космической станции (МКС) кораблю удалось пристыковаться 27 августа со второй попытки.

Во время пребывания на станции робот в режиме копирования собрал несколько электросоединений. Он имитировал ремонт кабелей на внешнем контуре станции, сообщает телеканал «360».

7 сентября «Федор» вернулся на Землю. «Союз МС-14» приземлился в Казахстане.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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