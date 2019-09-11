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Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы

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Фото: Depositphotos
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Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы. Список был опубликован в среду, 11 сентября, на сайте MedikForum.

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По словам специалистов, одним из признаков проблем с щитовидной железой может стать изменение в росте волос. К примеру, это может быть резкое облысение или появление лишних волос на теле. Также симптомом может быть першение в голосе и простуженный голос.

«Все эти напоминающие грипп или простуду симптомы могут оказаться следствием того, что эндокринная система перестала нормально функционировать», — отмечается в тексте.

Третьим признаком может быть колебание веса. Специалисты отмечают, что изменения в работе щитовидной железы серьезно отражаются на метаболизме. Также насторожиться стоит при появлении постоянной усталости, сонливости или раздражительности. Особенно характерными для нарушений в работе щитовидной железы являются вспышки очень сильной агрессии. Кроме того, по словам авторов материала, на необходимость посетить врача-эндокринолога могут указывать проблемы с концентрацией внимания.

«Для сбоя щитовидной железы свойственно состояние внутренней разбалансированности — человеку становится трудно сконцентрироваться на чем-то, мысли «скачут», внимание постоянно отвлекается», — добавили специалисты.

8 сентября специалисты рассказали о изменениях внешнего вида, которые могут указать на заболевания печени на самых ранних стадиях.

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