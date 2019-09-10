Названа опасность употребления мяса курицы и индейки

Онкологи из Оксфордского университета заявили, что употребление курицы и другого мяса птицы может повышать риск развития рака простаты, неходжкинских лимфом и злокачественной меланомы. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Journal of Epidemiology and Community Health.

С 2014 по 2016 год специалисты следили за состоянием здоровья 475 тыс. британцев в возрасте 37–73 лет, записывая их данные о потреблении мяса. К концу второго года у 23 тыс. участников исследования развились онкозаболевания. Ученые отмечают, что полученные результаты подтвердили вред употребления красного мяса, о котором ранее неоднократно говорили их коллеги со всего мира. Согласно последнему исследованию, употребление данного продукта приводило к возникновению рака толстой кишки, груди и простаты.

Однако на этот раз ученые выяснили, что развитие злокачественных опухолей может также быть вызвано употреблением в пищу мяса птицы (курицы, индейки и т.п.). По словам ученых, у любителей данного продукта чаще других диагностировали меланому, рак простаты и неходжкинские лимфомы. Отмечается, что риск возникновения опухолей повышался при потреблении от 30 г белого мяса в день.

Ранее в сентябре онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди людей от 20 до 49 лет. Выяснилось, что чаще всего молодежь страдает от рака толстой кишки.