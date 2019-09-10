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Онколог назвал основное условие профилактики развития рака у молодежи

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Комплексное обследование организма до 30 лет является главным условием профилактики развития рака у молодых людей. Об этом сообщил во вторник, 10 сентября, хирург-онколог, заслуженный врач России Андрей Коржиков.

«К 30 годам такой диагностический багаж должен быть накоплен. Это стартовый капитал необходим для того, чтобы через три-пять-десять лет было с чем сравнивать: диагностировали ли заболевание ранее или нет», — приводит слова медика телеканал «Звезда».

Метод компьютерной томографии обязательно должен применяться при обследовании, так как флюорография способна выявить опухоли в легких только на поздних стадиях. Коржиков также отметил, что после 30 лет на наличие рака стоит проверяться каждые пять лет.

По словам онколога, существенными факторами риска для молодежи являются курение, употребление алкоголя и сидячий образ жизни.

Из за малоподвижного образа жизни происходит застой в органах малого таза, что может способствовать мутации в генах. А это, в свою очередь, благоприятствует развитию различных заболеваний, в том числе и рака толстой кишки.

Ранее в этот же день онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди людей от 20 до 49 лет. Выяснилось, что чаще всего молодежь страдает от рака толстой кишки.

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