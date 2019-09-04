Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о главных факторах, способствующих развитию рака. Об этом он сказал в среду, 4 сентября, во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы должны понимать, что примерно 15% — это наш генотип, а все остальное — это наш образ жизни, который мы с вами ведем», — цитирует медика ТАСС.

Он отметил, что основные факторы, провоцирующие появление рака, — это курение, чрезмерное потребление алкоголя и вирус папилломы человека. По словам Каприна, также онкологические заболевания могут быть вызваны различными химическими веществами, к примеру, асбестом или красителями. А в ряде случаев, развитию рака способствует чрезмерное употребление красного мяса, добавил специалист.

В августе онкологи назвали 12 основных симптомов рака. Так, расстройства желудочно-кишечного тракта — диарея или запоры длительное время — могут свидетельствовать о злокачественных опухолях в толстом или тонком кишечнике.