Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки

Двухлетняя девочка, на которую с вилкой напал пьяный мужчина, находится в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 31 августа, сообщил минздрав Ульяновской области.

Ребенок госпитализирован в Ульяновскую областную детскую больницу, отмечает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Состояние девочки тяжелое, но стабильное», — говорится в сообщении.

Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.

Пострадавшую обнаружил участковый сотрудник полиции. 43-летний подозреваемый в совершении преступления задержан. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью девочки.