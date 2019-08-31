В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Мать двоих детей из башкирского села Исмаилово Юлия Хабирова призналась, что убила своего годовалого сына, об исчезновении которого она сообщила ранее на этой неделе. Как сообщается в субботу, 31 августа, на сайте следственного управления СКР по Башкирии, она задушила ребенка, а после закопала во дворе дома.

В настоящее время 28-летняя женщина задержана, ее планируется заключить под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тело мальчика было найдено в ночь на 31 августа.

Об исчезновении ребенка в правоохранительные органы Хабирова самостоятельно сообщила 29 августа. Она утверждала, что уложила детей спать, около 2:00 дала сыну кефир, а рано утром обнаружила, что он исчез из своей кроватки. В поисках пропавшего ребенка участвовали 150 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подозреваемыми являлись Хабирова, отец мальчика Денис Ткачев и 39-летний мужчина, предположительно любовник матери (имя не называется).