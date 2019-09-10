Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака

Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале GI Cancer. Так, в последнее время по всему миру исключительно молодые люди стали заболевать раком толстой кишки, передает «Газета.ру».

Ученые отметили, что такая закономерность прослеживается среди жителей девяти стран с высоким уровнем дохода. На первом месте по уровню заболеваемости среди молодежи оказалась Южная Корея.

Там этот диагноз ставят примерно 12,9 пациентам из каждых 100 тыс. жителей в возрасте до 50 лет каждый год. В Германии этот показатель составляет 7,7 пациента, а в индийском Ченнаи — 3,5 молодых людей.

В целом отчет содержит данные из 43 стран. В эксперименте участвовали люди в возрасте от 20 до 49 лет. При этом отмечается, что риск развития рака толстой кишки у молодых людей меньше, чем у пожилых.

Ранее стало известно, что около 4 тыс. человек, пострадавших в результате теракта во Всемирном торговом центре (ВТЦ) в Нью-Йорке в 2001 году, заболели онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли ученые, 15 лет наблюдавшие за жертвами событий 11 сентября.