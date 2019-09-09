В США выросло число онкобольных среди пострадавших в теракте в башнях-близнецах

Около 4 тыс. человек, пострадавших в результате теракта во Всемирном торговом центре (ВТЦ) в Нью-Йорке в 2001 году, заболели онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли ученые, 15 лет наблюдавшие за жертвами событий 11 сентября, сообщает научный журнал Lancet.

Специалисты следили за здоровьем 6 тыс. жителей Нью-Йорка, а также 10 тыс. спасателей и волонтеров, которые помогали выжившим.

Начавшаяся в 2004 году федеральная программа помощи жертвам теракта охватила около 10 тыс. пострадавших. На протяжении 10 лет они получали медицинскую, социальную и психологическую помощь.

Летом текущего года власти США решили расширить группу людей, попадающих под эту программу, до 21 тыс. человек. Из них у 4 тыс. были диагностированы различные формы онкологии. В основном у больных зафиксирован рак кожи, рак простаты и рак молочных желез.

«Точно никто не может сказать, связано ли то или иное онкологическое заболевание непосредственно со взрывами башен-близнецов», — цитирует руководителя медицинского подразделения пожарной службы Нью-Йорка Давида Презанта ТАСС.

Исследования доказали, что в последнее время число случаев заболевания онкологией среди данной группы возросло с 10 до 30%, сообщает телеканал «360». Презант считает, что из-за старения этих людей число больных раком увеличится, так как у них может появиться и «возрастной» рак. Заболевания могут проявиться через 20–30 лет после катастрофы.

Ранее сообщалось, что экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биби рассказал в своей новой книге, что за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне президент России Владимир Путин звонил своему американскому коллеге Джорджу Бушу-младшему, чтобы предупредить об угрозе.

11 сентября 2001 года четыре пассажирских авиалайнера были захвачены 19 террористами из запрещенной в России группировки «Аль-Каида». Два лайнера врезались в здания башен ВТЦ. Еще один борт террористы направили на здание штаб-квартиры минобороны США Пентагон. Последний также летел в Вашингтон, но разбился в штате Пенсильвания. 2977 человек погибли в результате трагедии.