Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц
Оптический микропылесос, максимально очищающий окружающую среду и помещения от вредных частиц, придумали ученые из Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом сообщается в журнале Scientific Reports со ссылкой на профессора отделения электронной инженерии ТПУ Олега Минина.
В основе изобретения — манипулирование движением наночастиц.
Так, ученые обнаружили, что если в микрочастице сделать небольшое отверстие, то под влиянием оптических сил в него будут «втягиваться» наночастицы.
Таким образом, например, можно очищать помещения от вредных для здоровья человека наночастиц.
16 июля сообщалось, что в Институте теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН создали систему внутриклеточной доставки лекарств.