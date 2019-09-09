Ученые придумали микропылесос для очистки среды от вредных частиц

Оптический микропылесос, максимально очищающий окружающую среду и помещения от вредных частиц, придумали ученые из Томского политехнического университета (ТПУ). Об этом сообщается в журнале Scientific Reports со ссылкой на профессора отделения электронной инженерии ТПУ Олега Минина.

В основе изобретения — манипулирование движением наночастиц.

Так, ученые обнаружили, что если в микрочастице сделать небольшое отверстие, то под влиянием оптических сил в него будут «втягиваться» наночастицы.

Таким образом, например, можно очищать помещения от вредных для здоровья человека наночастиц.

16 июля сообщалось, что в Институте теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН создали систему внутриклеточной доставки лекарств.