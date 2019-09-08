Названы внешние признаки проблем с печенью

Некоторые изменения внешнего вида могут указать на заболевания печени на самых ранних стадиях, пишет «Медикфорум».

Врачи отмечают, что желтизна кожи и склер глаз свидетельствуют об уже серьезных и запущенных проблемах с печенью, в том числе указывая на острую стадию гепатита А, или вирусных заболеваний.

Однако самыми первыми сигналами о неправильной работе органа являются сосудистые звездочки на щеках и крыльях носа, жировики и высыпания на коже, густой налет на языке или его покрасневший кончик.

Также обратиться к врачу следует если неожиданно появились пигментные пятна, кожа стала сухой, а на щеках и висках образовались прыщи. Указывать на проблемы с печенью могут ломкие ногти и волосы, мешки под глазами.

При появлении данных симптомов следует сдать анализы крови и сделать УЗИ.

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