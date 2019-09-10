Ученые обнаружили частицы микропластика во всех морях Севморпути

В ходе научной экспедиции «Трансарктика-2019» ученые обнаружили частицы микропластика в каждом из морей Северного морского пути. Об этом «Известиям» рассказала участник экспедиции доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ, кандидат географических наук Александра Ершова.

Исследование в рамках четвертого этапа программы прошло на базе НИС «Профессор Мультановский». Ученые впервые попытались оценить загрязнение микропластиковыми частицами морей на протяжении всего Северного морского пути. Из Владивостока судно вышло 25 июля и прибыло в Мурманск 8 сентября.

«Мы отобрали огромное количество проб и исследовали их в судовой лаборатории. Частички нашли разного размера во всех морях. В первую очередь в Баренцевом море и Карском. Но конкретные цифры, мы пока привести не можем», — сказала Ершова.

Окончательные выводы о степени загрязненности Севморпути ученые обещают представить на суд публики спустя два месяца, после углубленных анализов собранного микропластика.

Микропластик опасен тем, что его не видно вооруженным глазом, его частицы менее 5 мм. При этом он включается в пищевую цепочку, накапливается в рыбах, вместе с которыми может попасть на тарелку к человеку, рассказала ученый.

«Возможные нарушения, связанные с поглощением микропластиковых частиц, включают в себя блокировку пищевых путей и соответственное уменьшение поступления пищи и питательных веществ в организм, вызывающие истощение, нарушения работы пищеварительного тракта и дыхательных органов, смерть, а также токсическое воздействие на организм высоких концентраций токсикантов», — подчеркнула доцент кафедры экологии и биоресурсов РГГМУ.

Однако помимо микропластика ученые обнаружили большое количество мусора на поверхности воды на протяжении всего СМП.

«От Владивостока до Мурманска на протяжении всего Севморпути встречались пакеты, бутылки и прочие пластиковые отходы, которые выбрасываются с судов. Главный источник — это суда, которые идут по этому пути», — сказала Ершова.

Больше всего мусора оказалось в Баренцевом море, в Чукотском и Охотском морях, где интенсивность судоходства выше.

В апреле президент России Владимир Путин сообщил о пополнении арктического флота как минимум 13-ю тяжелыми линейными ледоколами к 2035 году, в том числе девятью атомными.

Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. Большая ее часть находится в территориальных водах РФ, а также в зонах российских исключительных экономических интересов. На маршруте находится свыше 50 портов. По нему осуществляется перевозка добываемых на Севере нефти и газа, а также древесины.

Продолжительность навигации составляет 2-4 месяца. Этот коридор является кратчайшим между западной и восточной частями континента, а также между Европой и Восточной Азией. По итогам 2018 года, объем перевозок по Севморпути достиг 20 млн т, что втрое превышает рекорд 1987 года. Тогда этот показатель составил 6,5 млн т.