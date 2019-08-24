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Французский контейнерный перевозчик отказался от Севморпути

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Фото: Global Look Press/Henning Angerer
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Одна из крупнейших транспортных компаний CGA CGM, занимающаяся контейнерными морскими перевозками, отказалась от использования Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике по экологическим соображениям, сообщила в субботу, 24 августа, французская Le Figaro.

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По данным газеты, об этом заявил глава компании Родольф Сааде в ходе встречи президента Франции Эммануэля Макрона с французскими бизнесменами, которая прошла в преддверии саммита G7 в Биаррице. Переговоры состоялись в пятницу.

«CMA CGM таким образом делает решительный выбор в пользу защиты окружающей среди и биоразнообразия в мире, несмотря на основные конкурентные преимущества, который этот маршрут представляет для компаний, занимающихся морскими перевозками», — заявила компания.

Отмечается, что на встрече в Елисейском дворце по вопросам экологии девять французских компаний, занимающихся морскими перевозками, взяли на себя обязательства по защите окружающей среды. В частности, CMA CGM работает над новыми источниками энергии, которые наносят меньший вред экологии.

Как сообщает «РИА Новости», глава датской судоходной компании Maersk Сорен Скоу в июне заявлял, что его фирма изучает возможность запуска сезонного использования Северного морского пути.

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