Россия осадила Норвегию после заявлений о Севморпути

Москва не намерена привлекать Норвегию к осваиванию Северного морского пути (СМП), который является национальной транспортной артерией России. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ в Осло.

Слова дипмиссии стали ответом на заявление главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде, о том, что ее страна приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута, а также не намерена предоставлять для него порты Шпицбергена.

«Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике», — сказала министр, добавив, что не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы.

Старший советник посольства РФ в Ослов Владимир Исупов отметил, что норвежская сторона на данный момент никак не причастна к проработке и расширению СМП, и этот вопрос остается внутренним делом РФ.

Эксперты указали, что пока в Осло медлит с присоединением к Севморпути, другие страны, например Япония и Китай, развитием маршрута заинтересовались всерьез.

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БезОсловно: Россия будет осваивать Севморпуть без участия Норвегии