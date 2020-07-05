Врач назвал опасные позы для сна

Неправильная поза во время сна может привести к хроническим болям в пояснице. Об этом рассказал китайскому изданию «Хуаньцю Шибао» сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь.

Врач предупредил, что одна ночь сна в неправильном положении тела «может свести на нет все приложенные ранее усилия» по лечению.

Привычка засыпать на боку означает, по словам специалиста, что в течение всей ночи позвоночник будет находиться в изогнутом состоянии.

«Такое скручивание вызывает давление между фиброзными кольцами вокруг соседних межпозвоночных дисков. Повышенное давление в межпозвоночном диске вызывает выпячивание пульпозного ядра в определенном направлении, вызывая тем самым грыжу поясничного межпозвоночного диска», — подчеркнул он.

Если человек спит на животе, то в этой позе голова и шея смещены, а мышцы напряжены. Всё это провоцирует развитие шейного спондилеза и также является одной из причин болей в пояснице, пояснил Чунь.

Вредно и спать с опорой на какой-то предмет, например на подушку. Позвоночник при этом в разной степени искривляется, что опять же вызывает боли.

Медик назвал две самые расслабляющие позы, которые позволяют облегчить процесс засыпания, снять усталость и расслабить мышцы.

«Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены. При положении «лежа на спине» положите подушку под колени, голова должна лежать высоко и удобно, а шея полностью поддерживаться подушкой», — рассказал он.

При этом реабилитолог подчеркнул, что вначале необходимо подобрать подходящую по высоте подушку, чтобы шея не изгибалась.

Тем, кто любит спать на боку, согнув одну ногу, специалист порекомендовал подложить опору под поднятую руку и ногу, которая находится не в прямом положении.

Людям с тяжелой сердечной недостаточностью и другими заболеваниями сердца врач не советует отдыхать на левом боку.

Он отметил, что, если человек выработает привычку спать в правильном положении, то даже ворочаясь во сне, он всё равно «естественным образом примет правильную позу». В правильном положении люди спят спокойно.

Как сообщалось в июне, чтобы лучше спать по ночам, вечером следует пить теплое молоко и ромашковый чай.