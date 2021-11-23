Врачи рассказали о связи храпа и апноэ с тяжелым течением коронавируса

Люди, страдающие от храпа и апноэ (остановок дыхания во сне), чаще болеют коронавирусом в тяжелой форме. Об этом во вторник, 23 ноября, URA.RU рассказала врач невролог-сомнолог Елена Царева.

«Как правило, пациенты, которые имеют остановки дыхания во сне, чаще страдают тяжелыми формами коронавируса. Дело в том, что коронавирус, непосредственно поражая легкие, является фактором риска по ухудшению остановок дыхания во сне. И при апноэ падает кислород, и при коронавирусе падает кислород. Таких пациентов мы ведем с особым вниманием», — пояснила специалист.

С ней согласился и сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов, добавив при этом, что люди, которые страдают от остановок дыхания во сне, более подвержены тяжелому течению COVID-19.

«Коронавирус сам по себе не усугубляет апноэ, потому что апноэ — это проблема верхних дыхательных путей. Коронавирус — это проблема нижних дыхательных путей. Но если у человека до заболевания коронавирусом имелось апноэ, то действительно доказано, что эти люди тяжелее переносят коронавирус», — подчеркнул он.

Ранее, 23 ноября, вирусолог Сергей Нетесов назвал признаки полного выздоровления от коронавируса. От отметил, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник.

Таким образом, ПЦР-тест на COVID-19 не всегда дает точный результат, так как патоген может находиться уже в другом месте организма.

По этой причине, указал Нетесов, один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать полной гарантией выздоровления. По словам специалиста, чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя, лучше через некоторое время повторить анализ, а для дополнительного спокойствия сдать кровь.

Анализ на антитела — это другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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