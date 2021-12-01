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Врачи перечислили наиболее частые травмы зимой

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Наиболее частыми травмами в зимнее время являются переломы из-за падения с высоты собственного роста. Об этом рассказал травматолог-ортопед Константин Терновой.

Как пояснил специалист в беседе с RT в среду, 1 декабря, при таких падениях, как правило, человек выставляет руку для защиты от удара головой, из-за чего происходит перелом лучевой кости в районе кисти. Пожилые люди рискуют сломать шейку бедренной кости, например, если «оступился и упал, руки заняты пакетами, выставить руки не успевают».

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Взрослые и дети продолжают получать травмы при катании с горок

Терновой отметил, что во избежание подобных травм следует выбирать обувь с негладкой подошвой. Нелишним будет и настороженное поведение: при ходьбе в холода не стоит отвлекаться на телефон, а, напротив, лучше сосредоточиться, руки держать свободными, слегка сгибать колени для амортизации на скользких участках, отмечает телеканал «Звезда».

Также врач напомнил о необходимости следить за детьми зимой, поскольку, например, катание на тюбингах в неприспособленных для этого местах может привести к тяжелым травмам.

Перелом лучевой кости назвал одной из самых частых травм и кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин. По его словам, нередки переломы лодыжек из-за подвернутой ноги и черепно-мозговые травмы из-за удара головой о землю. В качестве меры предосторожности специалист посоветовал пожилым людям использовать дополнительную систему опоры, например, пластиковые аналоги альпинистских кошек.

В начале года главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава России, президент ФГБУ «НМИЦ ТО имени Приорова» Минздрава России, академик РАН, профессор Сергей Миронов дал советы по снижению риска травм во время занятий спортом зимой. По его словам, вставать на коньки и лыжи после длительного перерыва нужно осторожно. Он посоветовал пройти инструктаж и увеличивать нагрузку постепенно. По его словам, зимой люди также получают уличные травмы во время катания на санках, снегокатах, «ватрушках», а также подручных средствах. Врач предупредил, что для катания необходимо выбирать специально оборудованные места, расположенные вдали от дорог. При этом склоны должны быть пологими, чтобы катающиеся не развивали слишком высокую скорость.

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