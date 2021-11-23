Врач рассказала о проблемах сердца у каждого второго переболевшего COVID-19

Количество сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции резко выросло. По статистике, у каждого второго переболевшего отмечаются нарушения в работе сердца. Об этом «Известиям» рассказала врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова.

При этом, как уточнила эксперт, это распространяется и на тех пациентов, кто переболел COVID-19 в бессимптомной форме. В особой группе риска находятся пациенты, имеющие наследственную предрасположенность к такого рода заболеваниям.

«Коронавирус может привести к миокардиту, то есть воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма, сердечной недостаточности. Чаще всего этим грозным осложнениям подвержены те пациенты, у которых близкие родственники старшего возраста страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила Сафонова.

Для исключения рисков ССЗ врач рекомендовала пройти диагностическое исследование, которое выявит генетическую предрасположенность к подобным патологиям.

«Таким исследованием является комплексный генетический анализ, в который включено два генетических маркера. Данный тест особенно важен при наличии частых стрессовых ситуаций в жизни, длительном стаже курения, а также выявленных случаях заболеваний сердечно-сосудистой системы у ближайших родственников. Генетическое исследование поможет своевременно выявить возможное развитие заболеваний и сформировать план профилактических мероприятий», — рассказала врач.

13 ноября сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов назвал тромбоз самым опасным последствием COVID-19, поскольку тромбы могут привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции. Специалист отметил, что тромбообразование характерно как для тяжелых, так и среднетяжелых вариантов протекания коронавируса, а риск возникновения тромбов сохраняется на протяжении некоторого времени после перенесенного заболевания.

11 ноября были опубликованы результаты научной работы американских ученых, которые показали, что нарушение дыхания является новым фактором риска развития тяжелого течения COVID-19 и последующей смерти. Медики проанализировали данные около 5,4 тыс. пациентов, страдавших нарушениями сна, и отметили, что при наличии у пациентов с нарушениями дыхания во сне ожирения, болезней сердца, легких и рака риск тяжелого течения коронавируса и смерти увеличился на 31%.