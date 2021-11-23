Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Косачев резко ответил на планы США по новым санкциям против СП-2
Мир
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об агрессии против Украины
Общество
В Совфеде предложили ввести реальные сроки за опасное вождение
Мир
В Польше заявили об открытости к переговорам с РФ по миграционному кризису
Общество
В России выявили 33 996 случаев коронавируса за сутки
Общество
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Мир
Президент Северной Македонии объявил дни траура после ДТП в Болгарии
Мир
Песков рассказал о поставках оружия из стран НАТО на Украину
Политика
Госдума поддержала поправки об увеличении прожиточного минимума
Общество
СК проверит действия лечивших Нину Русланову врачей
Сюжет:

Врач рассказала о проблемах сердца у каждого второго переболевшего COVID-19

Врач Сафонова рассказала, что у каждого второго переболевшего COVID-19 — нарушения в работе сердца
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции резко выросло. По статистике, у каждого второго переболевшего отмечаются нарушения в работе сердца. Об этом «Известиям» рассказала врач клинической лабораторной диагностики сети медицинских офисов LabQuest Анна Сафонова.

BAU-эффект: как пересчитать антитела к коронавирусу по шкале ВОЗ
Эксперты рассказали, как перевести результаты любого теста в международные единицы

При этом, как уточнила эксперт, это распространяется и на тех пациентов, кто переболел COVID-19 в бессимптомной форме. В особой группе риска находятся пациенты, имеющие наследственную предрасположенность к такого рода заболеваниям.

«Коронавирус может привести к миокардиту, то есть воспалению сердечной мышцы, нарушениям ритма, сердечной недостаточности. Чаще всего этим грозным осложнениям подвержены те пациенты, у которых близкие родственники старшего возраста страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметила Сафонова.

Для исключения рисков ССЗ врач рекомендовала пройти диагностическое исследование, которое выявит генетическую предрасположенность к подобным патологиям.

«Таким исследованием является комплексный генетический анализ, в который включено два генетических маркера. Данный тест особенно важен при наличии частых стрессовых ситуаций в жизни, длительном стаже курения, а также выявленных случаях заболеваний сердечно-сосудистой системы у ближайших родственников. Генетическое исследование поможет своевременно выявить возможное развитие заболеваний и сформировать план профилактических мероприятий», — рассказала врач.

13 ноября сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов назвал тромбоз самым опасным последствием COVID-19, поскольку тромбы могут привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции. Специалист отметил, что тромбообразование характерно как для тяжелых, так и среднетяжелых вариантов протекания коронавируса, а риск возникновения тромбов сохраняется на протяжении некоторого времени после перенесенного заболевания.

11 ноября были опубликованы результаты научной работы американских ученых, которые показали, что нарушение дыхания является новым фактором риска развития тяжелого течения COVID-19 и последующей смерти. Медики проанализировали данные около 5,4 тыс. пациентов, страдавших нарушениями сна, и отметили, что при наличии у пациентов с нарушениями дыхания во сне ожирения, болезней сердца, легких и рака риск тяжелого течения коронавируса и смерти увеличился на 31%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021