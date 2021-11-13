Хирург назвал тромбоз самым опасным последствием COVID-19

Тромбы являются одним из самых опасных последствий коронавируса, так как могут привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции. Об этом 13 ноября рассказал «РИА Новости» сердечно-сосудистый хирург многопрофильной израильской клиники «Алодерм» Николай Талов.

По его словам, тромбообразование характерно как для тяжелых, так и среднетяжелых вариантов протекания COVID-19. При этом риск возникновения тромбов сохраняется на протяжении некоторого времени после перенесенного заболевания, добавил врач.

«В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки», — отметил Талов.

Он рассказал, что это происходит из-за воспалительных процессов, вызывающих неблагоприятные реакции, а также обезвоживания организма пациента и снижения его привычной активности.

Эксперт подчеркнул важную роль тромба в организме человека, поскольку своевременное свертывание крови помогает останавливать кровотечение из ран за счет сложных механизмов с взаимодействием как клеток крови, так и белков.

Кроме того, хирург назвал симптомы венозного тромбоза, которыми являются резкий отек конечности, распирающая боль, изменением цвета тела.

По словам Талова, тромбы в артериях характерны больше для тех пациентов, у которых уже были когда-то диагностированы такие заболевания, как атеросклероз, сахарный диабет и другое и проявляются обычно резкой болью в конечности, онемением её, похолоданием и нарушением движений. Такое состояние «состояние опасно развитием необратимых изменений в тканях вплоть до гангрены», отметил врач.

«К сожалению, сосуды — это не единственные варианты тромбоза. В случае развития тромба в коронарных артериях происходит инфаркт. В случае поражения сонных артерий — инсульт», — подытожил Талов.

11 ноября были опубликованы результаты научной работы американских ученых, которые показали, что нарушение дыхание является новым фактором риска развития тяжелого течения COVID-19 и последующей смерти. Медики проанализировали данные около 5,4 тыс. пациентов, страдавших нарушениями сна и отметили, что при наличии у пациентов с нарушениями дыхания во сне ожирения, болезни сердца и легких, рака риск тяжелого течения коронавируса и смерти увеличился на 31%. При этом телеканал «Звезда» сообщил, что К нарушениям дыхания во сне относят многие патологии, в том числе апноэ, когда происходит остановка дыхания во время сна более чем на 10 секунд.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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