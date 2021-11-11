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Американские врачи назвали новый фактор риска смерти при COVID-19

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Американские ученые обнаружили новый фактор риска развития тяжелого течения COVID-19 и последующей смерти. Речь идет о нарушении дыхания во сне. К такому выводу пришли врачи кливлендской клиники в США. Результаты научной работы опубликовал журнал JAMA Networks Open.

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Медики в ходе исследования проанализировали данные около 5,4 тыс. пациентов, страдавших нарушениями сна. Врачи приняли во внимание некоторые другие факторы риска. Специалисты выяснили, что при наличии у пациентов с нарушениями дыхания во сне ожирения, болезни сердца и легких, рака риск тяжелого течения коронавируса и смерти увеличился на 31%.

К нарушениям дыхания во сне относят многие патологии, в том числе апноэ, когда происходит остановка дыхания во время сна более чем на 10 секунд. Иногда ее продолжительность может составлять две-три минуты, сообщает телеканал «Звезда».

Исследователи отмечают необходимость более детального рассмотрения связи между нарушением дыхания у пациентов с COVID-19 и тяжестью заболевания, чтобы скорректировать лечение. По мнению врачей, в этом случае можно задействовать СИПАП-терапию, режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Вместе с тем медики отметили, что перед тем, как внедрить новые стандарты, нужно еще провести эксперименты.

Ранее 11 ноября разработчики российской вакцины «Спутник V» опубликовали анимационный видеоролик, в котором рассказывается о том, как изменилась жизнь человечества в результате пандемии коронавируса, а также о важности вакцинации.

Как уточнили в пресс-службе вакцины, в настоящее время «Спутник V» применяют в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, а число спасенных им жизней исчисляется миллионами.

Специалисты называют вакцинацию единственным способом сдержать распространение инфекции. 28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на важность понимания гражданами, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Прививка является подготовкой иммунной системы организма к встрече с вирусом.

Накануне доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил в беседе с НСН, что вакцинация поможет выйти из пандемии с минимальными последствиями.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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