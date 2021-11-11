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Разработчики «Спутника V» создали видео о влиянии COVID-19 на человечество

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Разработчики российской вакцины «Спутник V» создали анимационный видеоролик, в котором рассказывается о том, как изменилась жизнь человечества в результате пандемии коронавируса, а также о важности вакцинации. Материал в четверг, 11 ноября, опубликован в официальном Telegram-канале препарата.

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«В этот двухминутный ролик мы уместили 2 года нашей изменившейся жизни. Мы сделали так, чтобы его было интересно смотреть, но пусть вас не обманывает его форма — это самая драматичная история последних десятилетий. Вряд ли остался хоть кто-то, кого не коснулись последствия пандемии коронавируса. Даже самые бесстрашные и здоровые из нас устали. Устали жить в тревоге за себя и своих близких», — говорится в публикации.

Авторы ролика в стилизованной форме изобразили «Машину пандемии коронавируса», показав механизм влияния COVID-19 на жизнь человечества. В конце видеозаписи продемонстрировано, что единственным решением в борьбе с пандемией является вакцинация.

Как уточнили в пресс-службе вакцины, в настоящее время «Спутник V» применяют в 71 стране с общим населением 4 млрд человек, а число спасенных им жизней исчисляется миллионами.

«Но вирус продолжает атаковать — и в первую очередь он опасен там, где к возможности привиться относятся всё еще беспечно. Давайте помнить, что идет настоящая война, и только совместная вакцинация способна остановить эту смертельную цепочку», — подчеркивается в сообщении.

30 октября президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что вакцина «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса.

Ранее, 27 октября, российский лидер указал на необходимость разработать процедуру совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам лидера, Россия стремится внести реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех.

Специалисты называют вакцинацию единственным способом сдержать распространение инфекции. 28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на важность понимания гражданами, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Прививка является подготовкой иммунной системы организма к встрече с вирусом.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа 2020 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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