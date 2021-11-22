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Невролог назвала причины частых головных болей

Невролог Бояринова назвала причины частых головных болей
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Врач-невролог «СМ-Клиника» Надежда Бояринова рассказала «Известиям», о каких проблемах говорят частые головные боли.

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Как отметила эксперт, головная боль может быть первичной — мигрень, головная боль напряжения, кластерная боль, а также вторичной, то есть вызванной каким-либо фактором, например, отравлением, алкоголем, избыточным приемом таблеток или их неправильно рассчитанной дозировкой или болезнью (менингит, ОНМК, энцефалит, синдром позвоночной артерии, вертеброгенная патология шейного отдела позвоночника и т.д.).

«Самому человеку бывает, как правило, невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний. Необходимо исключить наиболее серьезную патологию, такую как опухоль головного мозга, прогрессирующую сосудистую мозговую недостаточность с угрозой развития инсульта, и т.п.», — подчеркнула Бояринова.

Врачи отмечают, что чем больше времени было упущено до постановки правильного диагноза и начала лечения, тем большее поражение мозга произошло, и, следовательно, более тяжелыми будут проявления различных нарушенных функций у человека. В случае частых головных болей началом таких нарушений может быть снижение концентрации внимания, памяти, снижение настроения вплоть до депрессии.

По словам невролога, стоит насторожиться, если головные боли повторяются несколько раз в месяц, сопровождаются тошнотой и/или рвотой, носят пульсирующий либо распирающий характер, сопровождаются ухудшением зрения, речи, двигательных навыков. Особого внимания заслуживают так называемые ночные головные боли, от которых человек просыпается, это может быть признаком повышения внутричерепного давления вследствие различных причин, включая опухоли мозга.

При появлении подобных симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу-неврологу для проведения полного неврологического обследования. Только так можно точно диагностировать истинную причину боли и получить максимально эффективное лечение

26 сентября врач-невролог ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана департамента здравоохранения Москвы Татьяна Вон назвала признаки головной боли при кровоизлиянии в мозг. По ее словам, настороженность должна вызывать любая длительная боль.

В случае если головная боль является следствием других проблем, она будет сопровождаться дополнительными симптомами — неврологическими, инфекционными, соматическими, отметила эксперт.

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