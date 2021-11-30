Экс-сотрудник Пентагона назвала конфликт США с РФ из-за Украины катастрофой

Соединенным Штатам следовало бы позаботиться о своих интересах, а не ввязываться в проблемные отношения стран на другом континенте, которые на являются интересами США. В противном случае это может закончиться катастрофой, которая не стоит жизней американцев, сообщила Fox News бывшая офицер разведывательного управления министерства обороны (DIA) и специалист по российской доктрине и стратегии Ребекка Коффлер.

«Как и следовало ожидать, вашингтонские «эксперты» дают советы, которые не основаны на реальности, в данном случае о том, что, хотя Украина является частью жизненно важных интересов России, она не является частью интересов Америки», — отмечает разведчица 28 ноября.

Коффлер подчеркивает, что аналитики из Белого дома плохо разбираются в истории, менталитете России и ее лидеров. Поэтому размещение американских войск где-то вблизи границ «будет истолковано Кремлем как предвестник потенциальных действий США против России».

«Такие действия побудили бы Москву активизировать свой упреждающий ответ в формате «самообороны», нацеленный на США посредством разрушительной кибер- и космической военной атаки. Проведя недавнее испытание российской противоспутниковой ракеты, Путин продемонстрировал способность России выводить из строя спутники США, от которых мы зависим не только в плане нашей военной боеспособности, но и в бесчисленных гражданских задачах», — уверена экс-офицер Пентагона.

В заключение Коффлер напоминает о том, что никто не смог выиграть войну с Россией на российской земле.

«Просто спросите Наполеона во Франции, Гитлера в Германии и шведов, чья армия была уничтожена в 1709 году солдатами Петра Великого. Входит ли Украина в число жизненно важных интересов Америки в области безопасности? Зависит ли безопасность, территориальная целостность и долгосрочная выживаемость Америки хотя бы отдаленно от Украины? Ответ на оба вопроса — громкое «нет», — заключила военный эксперт.

28 ноября полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский назвал российских военных трусливыми. Он заявил, что они при первых признаках столкновения со стороны Украины «побегут».

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, сведения о якобы планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.

В тот же день посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что риск военной эскалации с западными странами существует. При этом он подчеркнул, что Россия не планирует военное вторжение на Украину.